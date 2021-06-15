Дожди основательно наполнили водохранилища, питающие Южный берег Крыма

Большой Ялте не грозит засуха! Водохранилища, питающие Южный берег Крыма, за последние дни существенно пополнились за счет обильных осадков начала июня. Об этом пишет РИА Новости Крым.

Дожди первой недели июня дали Счастливенскому водохранилищу полмиллиона кубометров воды. Запас воды в нем — 8,14 млн. кубометров. Это 70% от проектного объема. На два миллиона кубометров пополнилось Загорское водохранилище. В нем воды — 12,46 млн. кубов. Это 46% от проектного объема. По расчетам специалистов, этих запасов хватит для беспрерывного водоснабжения Ялты до декабря 2022 года. Отметим и то, что горные реки на ЮБК для этой поры года еще достаточно полноводные.