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Дожди подтопили села в Раздольненском и Первомайском районе

Дожди подтопили села в Раздольненском и Первомайском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:58 06.09.2024

Накануне сильные дожди прошли на севере Крыма. В селах Раздольненского и Первомайского районов оказались подтопленными 47 домовладений и 67 приусадебных участков. Больше всего «досталось» селу Кормовое.

Ночью к месту выехали временно исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Ерёменко и начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. Приняты первостепенные решения и разработан план действий для ликвидации последствий. Для населения был подготовлен 1 ПВР. Обращений на эвакуацию не поступало.

До самого утра на месте работали спасатели. Справедливости ради отметим, в большинстве случаев «большая вода» сошла самотеком. По состоянию на 12:00 6 сентября подтопленными остаются 7 домов в селе Кормовое Первомайского района.

Проведены работы по расчистке дренажных систем и ливнестоков от насосов для свободного прохождения воды. Работы продолжаются, – сообщили в МЧС РК.

Всего от РСЧС для ликвидации последствий ливня было привлечено 117 человек, 53 единицы техники, в том числе 8 лодок и 20 мотопомп.

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