Дожди пополнили водохранилища, питающие Симферополь. Новые дожди создаст… авиация

За последние сутки в Симферопольское, Партизанское и Аянское водохранилища (питающие Симферополь) поступило более 300 тысяч кубометров воды. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, это рекордом суточной нормы поступления осадков за последние полгода.

Кроме того, Аксёнов напомнил, что правительство Республики готовит резервный план по водообеспечению жителей Симферополя водой.

С 12 июня более 20 тыс. кубометров воды подается из Вилинского водозабора в систему водоснабжения города Симферополя. 26 июня будет подано дополнительно еще 25 тыс. кубометров. Эти меры уже на 30% сократили объем потребления Симферопольского водохранилища. Также планируется, что дополнительно будет создан водозабор из Тайганского водохранилища, — рассказал Глава Крыма.

Кроме того, по информации Сергея Аксёнова, в ближайшее время по договоренности с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Симферополе будет базироваться единственное в своем роде воздушное судно, созданное для увеличения количества осадков в засушливых районах. Глава Крыма заметил, что потенциально использование данного самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, не нанося при этом никакого вреда экологии.

Насколько мы понимаем, речь идет о воздушной обработке облаков реагентом углекислоты или йодистого серебра. Технология еще советская, занимались этим специальные самолеты-зондировщики. При испарении измельчённой углекислоты в переохлаждённых водяных облаках создаётся сильное охлаждение (ниже −40 градусов) и пересыщение, что приводит к кристаллизации. Облака превращаются в смешанные, приобретают вследствие этого коллоидальную неустойчивость и дают осадки, как это бывает естественным образом в смешанных облаках. О существовании подобного самолета в Крыму до сих пор не было известно (на фото – самолет-зондировщик в Красноярске).