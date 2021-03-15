Дожили… Уже кофейные автоматы вскрывают – случай в Севастополе

В Севастополе в полицию с заявлением обратился владелец уличного кофейного аппарата. Он сообщил, что ночью неизвестный повредил принадлежащее ему оборудование и скрылся.

Участковые уполномоченные полиции отделения полиции № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району в результате проведенных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Как стало известно, ночью 29-летний местный житель, проходя мимо кофейного аппарата, решил вскрыть его с помощью подручных предметов, чтобы похитить деньгоприемник. Своими действиями он привлёк внимание случайного прохожего: мужчина спугнул злоумышленника и тот скрылся, не успев осуществить задуманное.

Вина задержанного подтверждается его признательными показаниями и записями с уличных камер видеонаблюдения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» (до 5 лет лишения свободы).