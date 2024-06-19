DPA: ТВ в Германии показало карту Европы, где Крым не был частью Украины

Немецкий телеканал RTL и стриминговый сервис MagentaTV в совместной передаче, посвященной ЧЕ по футболу, показали карту Европы, на которой Крым не был обозначен частью Украины. Об этом сообщило агентство

До начала матча Турция — Грузия в эфире перед ведущим Йоханнесом Кернером и немецким футболистом, а ныне работающим на телевидении экспертом Михаэлем Баллаком была изображена карта Европы, которая показывала все страны — участницы Евро-2024. Они были окрашены в цвета их национальных флагов. При этом Крым на карте не был отмечен как часть Украины.

Это безусловная ошибка, нам искренне жаль и мы во всех формах приносим за это извинения, — сказал Кернер.

источник: ТАСС