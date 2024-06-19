DPA: ТВ в Германии показало карту Европы, где Крым не был частью Украины

До начала матча Турция — Грузия в эфире перед ведущим Йоханнесом Кернером и немецким футболистом, а ныне работающим на телевидении экспертом Михаэлем Баллаком была изображена карта Европы, которая показывала все страны — участницы Евро-2024. Они были окрашены в цвета их национальных флагов. При этом Крым на карте не был отмечен как часть Украины.
Это безусловная ошибка, нам искренне жаль и мы во всех формах приносим за это извинения, — сказал Кернер.
источник: ТАСС
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