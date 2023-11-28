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Драка в лифте привела за решетку 41-летнего жителя Симферополя
Иллюстрация: triptonkosti.ru

Драка в лифте привела за решетку 41-летнего жителя Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:47 28.11.2023

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев).

Судом установлено, что осужденный в начале августа текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в кабине лифта многоэтажного дома, вступил в конфликт с ранее незнакомым мужчиной. Находясь в замкнутом пространстве, мужчина стал наносить кулаками удары потерпевшему в область головы и тела. При открытии дверей лифта потерпевший попытался выбежать, однако осужденный, высказывая угрозы убийством, обхватил и сдавил его шею локтевым изгибом руки, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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