Дрема белая и луговая — лечебные свойства и применение

Дрема белая – это однолетнее или двулетнее двудомное травянистое растение семейства гвоздичных. В высоту оно достигает 45–100 см и имеет ветвистый узловатый стебель. Листья эллиптической формы, заостренные на концах, супротивные. Цветки белого цвета, однополые, собраны в верхушечный полузонтик в сросшейся трубчатой чашечке. Цветет растение в июне-июле, после чего созревают плоды – овальные многосемянные коробочки с 10 зубцами на верхушке.

Растет дрема на лугах, на опушках лесов, в кустарниках, близ жилья, распространена практически по всей территории России и СНГ, кроме арктических районов. Размножается растение семенами. Обычно цветки раскрываются ближе к вечеру, издавая изумительный и нежный аромат, днем лепестки сомкнуты. Перед дождем цветки дремы тоже распускаются, и по этому признаку можно определить погоду.

Состав и лечебные свойства дремы

Дрема белая имеет достаточно популярна и в официальной, и в народной медицине.

Обладает противовоспалительными, смягчающими, болеутоляющими, успокаивающими свойствами.

Эта трава способно действовать как слабое снотворное.

Водный настой принимают, когда страдают бессонницей, гастритом, неврастении.

Употребляют настойку на дреме белой при зубной и головной болях. растение в виде припарок используют при опухолях желез, геморроидальных шишках для обезболивания.

Рекомендуется принимать отвар при учащенном сердцебиении, ревматизме, при болезнях почек.

Применяют во время кровотечений в послеродовой период, при пупочной грыже.

Используется при заболевании эпилепсией, при опухолях кишечника.

Дрема считается также хорошим мочегонным и кровоочистительным при различных кожных заболеваниях (лишай, нарыв, золотуха).

Полезные свойства дремы

Дрема относится к лекарственным растениям и широко используется в народной медицине. Для оздоровительных целей надземную часть дремы белой собирают в июне-июле – в период её цветения. Реже используют корни и семена, сбор которых проводится осенью. Во всех частях растения содержатся флавоноиды и сапонины, хотя в листьях больше витаминов, фенолкарбоновых кислот и их производных, в состав плодов входит жирное масло. Растение также богато железом, марганцем, солями магния, калия и кальция.

Препараты из дремы обладают обезболивающим, кровоостанавливающим, противовоспалительным, успокоительным и слабым снотворным действием. Чаще всего они применяются в виде отваров, настоев, припарок.

Дрема в народной медицине

В изготовлении аптечных препаратов не используется.

В сборах не используется. Используется одиночно при бессоннице, при коликах, зубной боли, при фурункулезе.

Настой из травы: 20 г измельченных листьев и цветков заливают стаканом кипятка и ставят на 15 минут на «паровую баню». После этого средство настаивают 45 минут и процеживают. Рекомендуемая дозировка – 2 столовых ложки 3–4 раза в день.

20 г измельченных листьев и цветков заливают стаканом кипятка и ставят на 15 минут на «паровую баню». После этого средство настаивают 45 минут и процеживают. Рекомендуемая дозировка – 2 столовых ложки 3–4 раза в день. Отвар из семян и корней: берут 15 г смеси из семян и корней, заливают 250 мг кипятка и уваривают на «паровой бане» около 30 минут. Готовый отвар охлаждают, процеживают и разбавляют горячей кипяченой водой до прежнего объема. Принимают по 2 столовых ложки отвара 2–3 раза в день.

берут 15 г смеси из семян и корней, заливают 250 мг кипятка и уваривают на «паровой бане» около 30 минут. Готовый отвар охлаждают, процеживают и разбавляют горячей кипяченой водой до прежнего объема. Принимают по 2 столовых ложки отвара 2–3 раза в день. Настой травы дремы белой: 1 столовую ложку сырья заливают 200 мл кипятка, настаивают, затем процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.

1 столовую ложку сырья заливают 200 мл кипятка, настаивают, затем процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Припарки: сухую или свежую траву дремы обдают кипятком и заворачивают в марлю в виде небольших подушечек, которые прикладываются к геморроидальным шишкам и припухлостям.

Применение дремы

Настой дремы белой принимают в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства при ревматизме, колите, болях в желудке, нарушениях функции почек. Настой также хорошо успокаивает и помогает при бессоннице. Отвары из листьев и цветков назначают при эпилепсии, для сокращения матки в послеродовом периоде, при пупочной грыже – в последнем случае отвар не только принимают внутрь, но и делают из него компрессы. Отвары из корней применяют в гомеопатии.

В литературных источниках встречаются сведения о том, что семена дремы белой используют для лечения опухолевых заболеваний, в основном новообразований в кишечнике. Семена применяются в настойках и отварах.

Настой из травы: 20 г измельченных листьев и цветков заливают стаканом кипятка и ставят на 15 минут на «паровую баню». После этого средство настаивают 45 минут и процеживают. Рекомендуемая дозировка – 2 столовых ложки 3–4 раза в день.

Отвар из семян и корней: берут 15 г смеси из семян и корней, заливают 250 мг кипятка и уваривают на «паровой бане» около 30 минут. Готовый отвар охлаждают, процеживают и разбавляют горячей кипяченой водой до прежнего объема. Принимают по 2 столовых ложки отвара 2–3 раза в день.

Припарки: сухую или свежую траву дремы обдают кипятком и заворачивают в марлю в виде небольших подушечек, которые прикладываются к геморроидальным шишкам и припухлостям.

Дрема луговая

Эта луговая трава из семейства гвоздичных имеет прямые ветвистые стебли высотой до 1 метра. Цветки одиночные, крупные, на конце стебля собраны в густое соцветие. Листья эллиптической формы, сидячие, супротивные. Цветет растение с июня по август, размножается семенами. Плоды – это яйцевидная коробочка с десятью зубцами, в которой находится множество семян. С одного растения можно собрать до 10–12 тысяч семян. Длина каждого из них 1,6 мм, ширина – около1 мм.

Дрема луговая распространена повсеместно, засоряя пастбища, сады и огороды, ещё она предпочитает пустыри, овраги и засоренные места. Растение можно встретить на всей территории России, Украины, Беларуси, Средней Азии и на Кавказе.

В народной медицине оно применяется как лекарственное средство, являясь одновременно и ценным кормом для скота. В качестве сырья обычно используются свежие листья, стебли и цветы растения, реже – корни и семена.

Настои и отвары дремы луговой принимают в качестве обезболивающего, противовоспалительного, кровоостанавливающего, желчегонного и успокаивающего снадобья. Оно помогает при зубной и головной боли, эпилепсии, повышенном сердцебиении, бессоннице, нервном напряжении. Трава успокоит боли в желудке и уменьшит болевые ощущения при ревматизме, хорошо сократит матку после родов и придет на помощь при колите. Настойки и отвары семян применяют при опухолевых заболеваниях.

Кроме того, корни могут образовывать пену, поэтому их можно использовать для приготовления мыла.

Противопоказания к применению дремы

Противопоказания для данного растения особо не изучались, поскольку дрема не используется в официальной медицине. Рекомендуется соблюдение точной дозировки. Нельзя использовать отвары и настои при гастрите с нулевой или пониженной кислотностью, при колите с запорами, а также при сильной дисфункции кишечника.

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