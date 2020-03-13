Друг называется... В Севастополе мужчина обворовал приятеля - экшн-камера приглянулась

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратился 35-летний местный житель — у него похитили экшн-камеру и 5000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Установлено, что к владельцу квартиры, в которой снимал комнату заявитель, пришёл его знакомый. Мужчины совместно распивали спиртные напитки, а когда хозяин ненадолго отлучился, его гость похитил из комнаты видеокамеру и 5000 рублей, а затем скрылся. Злоумышленник успел потратить украденные деньги, а устройство полицейские изъяли и вернули владельцу, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.