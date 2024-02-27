Дружба с однокурсниками помогает крымчанам в карьере

23% крымчан помогают однокурсникам с трудоустройством. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие горожане с высшим образованием.

Общение с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 39%. Дружба с однокурсниками нередко приносит пользу: 12% крымчан, задействовав эти связи, устраивались на работу, 23% сами помогали найти работу однокурсникам. Чаще всего поддерживают общение, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов, — сообщили в пресс-службе сервиса.

За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 26% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 20%.

Время проведения: 20—21 февраля 2024 года