Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Дружба с однокурсниками помогает крымчанам в карьере
актуально в республике
Дружба с однокурсниками помогает крымчанам в карьере
фото: pikist.com

Дружба с однокурсниками помогает крымчанам в карьере

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:10 27.02.2024

23% крымчан помогают однокурсникам с трудоустройством. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие горожане с высшим образованием.

Общение с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 39%. Дружба с однокурсниками нередко приносит пользу: 12% крымчан, задействовав эти связи, устраивались на работу, 23% сами помогали найти работу однокурсникам. Чаще всего поддерживают общение, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 26% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 20%.

Узнайте больше:  23 февраля: авто, партия ноутбуков и шоколад от младшеклассников - поздравление крымского спецназа

Время проведения: 20—21 февраля 2024 года

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: работа в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
работа в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.