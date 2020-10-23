Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | ДТП близ села Весёлое — автомобиль-«перевёртыш»

crimeapress_news

ДТП близ села Весёлое - автомобиль-"перевёртыш"

ДТП близ села Весёлое — автомобиль-«перевёртыш»

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:22 23.10.2020

ДТП близ села Весёлое произошло сегодня утром.

Водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь со стороны с. Веселое в направлении Судака, на 74 километре автодороги Алушта – Судак – Феодосия допустил опрокидывание автомобиля. Спасатели «КРЫМ-СПАС», оказали первую медицинскую и психологическую помощь водителю и пассажиру автомобиля «Hyundai», после чего, передали пострадавших бригаде скорой медицинской помощи. Также, был проведен комплекс мер противопожарной безопасности на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

ДТП близ села Весёлое - автомобиль-"перевёртыш"

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101», «112».

фото: пресс-служба МЧС Крыма

ДТП близ села Весёлое - автомобиль-"перевёртыш"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.