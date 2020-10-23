ДТП близ села Весёлое — автомобиль-«перевёртыш»

ДТП близ села Весёлое произошло сегодня утром.

Водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь со стороны с. Веселое в направлении Судака, на 74 километре автодороги Алушта – Судак – Феодосия допустил опрокидывание автомобиля. Спасатели «КРЫМ-СПАС», оказали первую медицинскую и психологическую помощь водителю и пассажиру автомобиля «Hyundai», после чего, передали пострадавших бригаде скорой медицинской помощи. Также, был проведен комплекс мер противопожарной безопасности на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101», «112».

фото: пресс-служба МЧС Крыма