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ДТП между селами Переваловка и Грушевка: перевернулся «Lexus»

ДТП между селами Переваловка и Грушевка: перевернулся «Lexus»

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:04 03.12.2021

ДТП между селами Переваловка и Грушевка произошло накануне.

По прибытии к месту стало известно, что водитель «Lexus» не справилась с управлением и совершила опрокидывание машины в кювет. Сотрудники МЧС Крыма предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП. Также при помощи лебёдки и такелажного оборудования поставили автомобиль на колёса. В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

ДТП между селами Переваловка и Грушевка: перевернулся «Lexus» ДТП между селами Переваловка и Грушевка: перевернулся «Lexus»

МЧС Республики Крым рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ДТП между селами Переваловка и Грушевка: перевернулся «Lexus»

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