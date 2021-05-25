ДТП на автодороге «Бахчисарай – Синапное»: машина в кювете, трое пострадавших

Сегодня в 12:35, на автодороге «Бахчисарай – Синапное», в районе села Баштановка Бахчисарайского района, произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека.

На месте аварии работали все оперативные службы.

К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, скорой медицинской помощи и ГИБДД, — отметили в МЧС РК.

Установлено, что водитель легкового автомобиля «Chevrolet» во время движения допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

Крымские спасатели оказали доврачебную помощь пострадавшим, затем при помощи спинального щита эвакуировали двух пострадавших по крутому склону к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Бахчисарайскую ЦРБ. Также были предприняты все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП. Всего, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 3 человека, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: МЧС РК.