ДТП на автодороге Феодосия-Симферополь. Водителя в авто зажало

ДТП на автодороге Феодосия-Симферополь произошло в субботу поздно вечером. В районе с. Ближнее водитель автомобиля «Nissan 100 NX» не справился с управлением и допустил столкновение со столбом уличного освещения.

В результате водитель оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента деблокировали пострадавшего и передали его медикам для дальнейшей госпитализации. Кроме того, спасатели обозначили рабочую зону с помощью сигнальных конусов на месте аварии и обеспечили противопожарную безопасность, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.