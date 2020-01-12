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ДТП на автодороге Феодосия-Симферополь. Водителя в авто зажало

ДТП на автодороге Феодосия-Симферополь. Водителя в авто зажало

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 18:16 12.01.2020

ДТП на автодороге Феодосия-Симферополь произошло в субботу поздно вечером. В районе с. Ближнее водитель автомобиля «Nissan 100 NX» не справился с управлением и допустил столкновение со столбом уличного освещения.

В результате водитель оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента деблокировали пострадавшего и передали его медикам для дальнейшей госпитализации. Кроме того, спасатели обозначили рабочую зону с помощью сигнальных конусов на месте аварии и обеспечили противопожарную безопасность, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

МЧС Республики Крым напоминает, что во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей необходимо соблюдать правила дорожного движения на автодорогах. Быть предельно осторожными, читать предупреждающие и информационные знаки. При движении на автомобиле не нарушать скоростной режим и учитывать погодные условия!

В случае чрезвычайной ситуации звоните «101», в городском округе Симферополь — «112».

ДТП на автодороге Феодосия-Симферополь. Водителя в авто зажало

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