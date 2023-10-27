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на автодороге «Гончарное – Ялта»: пострадала девочка-пешеход

ДТП на автодороге «Гончарное – Ялта»: пострадала девочка-пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:09 27.10.2023

Ялтинская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего. Как уточнили в ГИБДД, наезд на девочку-пешехода произошел сегодня днем, в 16:43 на автодороге «Гончарное – Ялта». Подчеркивается, что ребенка сбили прямо на пешеходном переходе.

Вблизи с. Виноградное, 37-летний водитель автомобиля «Toyota» не уступил дорогу пешеходу, имеющему преимущество в движении и переходящему проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка, 2012 года рождения, получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

ДТП на автодороге «Гончарное – Ялта»: пострадала девочка-пешеход

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Ялты. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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ДТП на автодороге «Гончарное – Ялта»: пострадала девочка-пешеход

Фото: МВД по РК.

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