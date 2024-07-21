ДТП на автодороге «Грушевка – Судак»: пострадала пассажирка иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП на автодороге «Грушевка – Судак». Столкновение двух иномарок произошло накануне вечером, в 20:20.

Водитель автомобиля «BMW», 1981 года рождения двигаясь со стороны с. Грушевка в направлении г. Судак, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «VOLKSWAGEN», под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП пассажир, 2016 года рождения автомобиля «VOLKSWAGEN», получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.