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на автодороге «Грушевка – Судак»: пострадала пассажирка иномарки

ДТП на автодороге «Грушевка – Судак»: пострадала пассажирка иномарки

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:58 21.07.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП на автодороге «Грушевка – Судак». Столкновение двух иномарок произошло накануне вечером, в 20:20.

Водитель автомобиля «BMW», 1981 года рождения двигаясь со стороны с. Грушевка в направлении г. Судак, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «VOLKSWAGEN», под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП пассажир, 2016 года рождения автомобиля «VOLKSWAGEN», получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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ДТП на автодороге «Грушевка – Судак»: пострадала пассажирка иномарки

Фото: ГИБДД.

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