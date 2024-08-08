ДТП на автодороге «Грушевка – Судак»: водитель BMW не справился с управлением

Сегодня в 11:33 в оперативное ведомство поступила информация о ДТП на автодороге «Грушевка – Судак». К месту вызова направились сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым», Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», ГИБДД и «Скорой помощи».
По прибытии выяснилось, что легковой автомобиль BMW допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом. Сотрудники МЧС Республики Крым провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП. Причины устанавливаются, – сообщили в МЧС РК.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму