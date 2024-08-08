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на автодороге «Грушевка – Судак»: водитель BMW не справился с управлением

ДТП на автодороге «Грушевка – Судак»: водитель BMW не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:54 08.08.2024

Сегодня в 11:33 в оперативное ведомство поступила информация о ДТП на автодороге «Грушевка – Судак». К месту вызова направились сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым», Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», ГИБДД и «Скорой помощи».

По прибытии выяснилось, что легковой автомобиль BMW допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом. Сотрудники МЧС Республики Крым провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП. Причины устанавливаются, – сообщили в МЧС РК.

ДТП на автодороге «Грушевка – Судак»: водитель BMW не справился с управлением

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