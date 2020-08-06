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ДТП на автодороге «Нижнегорский – Белогорск». ВАЗ попал под КАМАЗ
Фото: ГИБДД

ДТП на автодороге «Нижнегорский – Белогорск». ВАЗ попал под КАМАЗ

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:37 06.08.2020

Сегодня, около 10:00 на автодороге «Нижнегорский – Белогорск», произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал один человек.

56-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Нижнегорского в направлении села Желябовка, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машину занесло и выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с КАМАЗом. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в Нижнегорскую районную больницу, — рассказали в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП на автодороге «Нижнегорский – Белогорск». ВАЗ попал под КАМАЗ

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