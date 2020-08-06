ДТП на автодороге «Нижнегорский – Белогорск». ВАЗ попал под КАМАЗ

Сегодня, около 10:00 на автодороге «Нижнегорский – Белогорск», произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал один человек.

56-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Нижнегорского в направлении села Желябовка, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машину занесло и выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с КАМАЗом. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в Нижнегорскую районную больницу, — рассказали в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. По факту ДТП проводится проверка.