ДТП на автодороге «Нижнегорский – Белогорск»: пятеро пострадавших, в том числе трое детей

Полиция проводит проверку по факту ДТП на автодороге «Нижнегорский – Белогорск», в котором пострадали 5 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Авария случилась сегодня утром, в 11:10, близ села Яблочное

Водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», в районе села Яблочное при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество грузовому автомобилю «ДАФ» под управлением водителя, 2001 года рождения, совершив с ним столкновение. В результате ДТП пострадали пять человек автомобиля «Лада Гранта», в том числе трое несовершеннолетних, которые получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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