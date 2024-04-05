ДТП на автодороге «Щебетовка – Судак». Водитель «Форда» не справился с управлением

Авто «улетело» в кювет и опрокинулось.

Сегодня ночью, в 2:35 в службу спасения поступила информация о том, что на автодороге «Щебетовка – Судак», на повороте на с. Краснокаменку, произошло ДТП. Необходима помощь спасателей.

К месту аварии выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек. По прибытии было установлено, что водитель легкового автомобиля «Ford Focus» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на крышу. В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне авто. Спасатели при помощи шанцевого инструмента (лома) открыли дверь и помогли мужчине покинуть транспортное средство. От госпитализации он отказался, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На месте аварии спасатели провели комплекс необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.