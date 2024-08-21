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на автодороге Симферополь-Евпатория: не разминулись легковушка и мотоцикл

ДТП на автодороге Симферополь-Евпатория: не разминулись легковушка и мотоцикл

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 14:02 21.08.2024

По предварительным данным, 21.08.2024 года в 09:30 на автодороге Симферополь-Евпатория водитель автомобиля SKODA OCTAVIA 1994 года рождения, двигаясь со стороны г. Симферополя в направлении г. Евпатории, при съезде на правую обочину, допустил столкновение с мотоциклом YAMAHA T-MAX, под управлением водителя 1970 года рождения, который двигался в попутном направлении прямо по правой обочине.

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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мотоцикла 1977 г.р. получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.

ДТП на автодороге Симферополь-Евпатория: не разминулись легковушка и мотоцикл ДТП на автодороге Симферополь-Евпатория: не разминулись легковушка и мотоцикл

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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