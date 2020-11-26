ДТП на автодороге Судак – Грушевка: на бок «лёг» грузовой автомобиль

ДТП на автодороге Судак — Грушевка произошло накануне.

По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что водитель грузового автомобиля в результата отказа тормозной системы направил транспортное средство в улавливающий тупик. При движении задним ходом из улавливающего тупика на автодорогу допустил опрокидывание на бок прицепа. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности на месте происшествия. Водитель в медицинской помощи не нуждался, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму