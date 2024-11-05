ДТП на автодороге «Судак — Грушевка»: водитель не справился с управлением и чуть не угробил пассажира

В воскресенье, около часа дня в МЧС поступил сигнал о ДТП на автодороге «Судак — Грушевка». На перевале Эльбузлы водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием машины на крышу.

На место аварии выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», Главного управления МЧС России по Республике Крым, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Один из пассажиров был передан работникам СМП для уточнения диагноза. Для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП спасатели провели весь необходимый комплекс мероприятий, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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