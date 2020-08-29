ДТП на дороге «Белогорск – Нижнегорский»: двое пострадавших

Накануне днем (в 16:45) на автодороге «Белогорск – Нижнегорский», в районе села Белая скала произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

60-летний водитель автомобиля ЗАЗ 110270 («Таврия») с прицепом, двигаясь со стороны Белогорска в Нижнегорский, не справился с управлением, в результате чего машину занесло на полосу встречного движения. Там автомобиль врезался в ехавший навстречу минивэн «Volkswagen LT 35», который от удара вынесло с проезжей части, — рассказали в ГИБДД.