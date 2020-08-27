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ДТП на дороге "Черноморское – Евпатория": погибла женщина
Фото: ВК

ДТП на дороге «Черноморское – Евпатория»: погибла женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:08 27.08.2020

Накануне днем на 47-м км дороги «Черноморское – Евпатория» произошло ДТП, в котором погиб один человек.

Водитель автомобиля «Skoda-Fabia», 1961 года рождения, двигаясь со стороны Черноморского в направлении Евпатории, на 46 км +250 м по неустановленным причинам выехала за пределы проезжей части вправо по ходу движения, где допустила опрокидывание транспортного средства, — сообщили в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. К сожалению, помощь медиков женщине не понадобилась, она скончалась на месте от полученных травм. Полиция проводит проверку по факту ДТП, повлекшего смерть человека.

ДТП на дороге "Черноморское – Евпатория": погибла женщина

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