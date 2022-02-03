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ДТП на дороге «Грушевка – Судак». Водитель не справился с управлением

ДТП на дороге «Грушевка – Судак». Водитель не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:49 03.02.2022

Накануне днем (в 12:47) в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге «Грушевка – Судак», в районе с. Дачное, произошло ДТП, требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, скорой медицинской помощи и ГИБДД, — сообщили в МЧС РК.

По прибытии спасателей стало известно, что водитель легкового автомобиля «Daewoo», двигаясь со стороны Судака в направлении Грушевки, допустил съезд автотранспортного средства за пределы дорожного полотна с дальнейшим опрокидыванием в кювет. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали первую помощь пострадавшей. Затем, она была доставлена медиками в Судакскую городскую больницу.

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ДТП на дороге «Грушевка – Судак». Водитель не справился с управлением

 


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