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ДТП на дороге «Симферополь – Каштановое»: МАЗ столкнулся с «Нивой», трое пострадавших

ДТП на дороге «Симферополь – Каштановое»: МАЗ столкнулся с «Нивой», трое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:46 20.10.2021

На автодороге «Симферополь – Каштановое» (т.н. Партизанском шоссе) сегодня днем произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как уточнили в ГИБДД, столкнулись грузовой МАЗ и «Нива».

Водитель легкового автомобиля ВАЗ 2121, двигаясь со стороны села Константиновка в сторону Симферополя, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, который двигался во встречном направлении. От удара грузовик опрокинулся. В результате ДТП пострадали оба водителя и 17-летний пассажир автомобиля ВАЗ, — сообщили в ГИБДД.

ДТП на дороге «Симферополь – Каштановое»: МАЗ столкнулся с «Нивой», трое пострадавших

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

ДТП на дороге «Симферополь – Каштановое»: МАЗ столкнулся с «Нивой», трое пострадавших

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