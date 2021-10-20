ДТП на дороге «Симферополь – Каштановое»: МАЗ столкнулся с «Нивой», трое пострадавших

На автодороге «Симферополь – Каштановое» (т.н. Партизанском шоссе) сегодня днем произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как уточнили в ГИБДД, столкнулись грузовой МАЗ и «Нива».

Водитель легкового автомобиля ВАЗ 2121, двигаясь со стороны села Константиновка в сторону Симферополя, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, который двигался во встречном направлении. От удара грузовик опрокинулся. В результате ДТП пострадали оба водителя и 17-летний пассажир автомобиля ВАЗ, — сообщили в ГИБДД.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.