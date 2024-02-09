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на дороге «Судак – Солнечная Долина» — «Волга» столкнулась с КАМАЗом
Фото: МЧС РК

ДТП на дороге «Судак – Солнечная Долина» — «Волга» столкнулась с КАМАЗом

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 15:57 09.02.2024

Утром (в 8:55) в службу спасения сообщили о том, что на дороге «Судак — Богатовка — Солнечная Долина», в районе горы Алчак произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

На ликвидацию последствий аварии выезжали сотрудники Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по РК. На месте происшествия был проведен комплекс работ по обеспечению пожарной безопасности.

В результате аварии водитель легкового авто получил травмы различной степени  тяжести. Его  передали медработникам. Затем по прибытии в медучреждение сотрудники МЧС Крыма оказали содействие в транспортировке пострадавшего для диагностического обследования в кабинет КТ, — сообщили в МЧС РК.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. Проводится проверка.

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