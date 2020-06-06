ДТП на Ялтинской трассе, под Симферополем: двое пострадавших

В субботу, около трех часов на Ялтинской трассе, в районе села Заречное (под Симферополем) произошло ДТП, в результате которого различные травмы получили два человека. Столкнулись ВАЗ 2102 и «Audi». Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, сказались дополнительные удары об «отбойник». Но если в иномарке сработали системы безопасности, то в «Жигулях» пострадал и водитель – мужчина «в возрасте», и (особенно) пассажирка ВАЗа. Женщина госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, виновен водитель отечественного авто, который выехал на главную дорогу со второстепенной, не убедившись в безопасности маневра.

Он выезжал на дорогу, не убедился в безопасности, получил удар. Там опасный выезд с прилегающей, в сторону Симферополя, разметка позволяет, знак «уступи» есть, но я бы не стал там разворачиваться, — делятся впечатлениями в группе ВК Автопартнер Крым очевидцы ДТП.

Фото: Александр Кравцов, ВК, Автопартнер Крым.