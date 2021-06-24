ДТП на Ялтинской трассе: в селе Доброе перевернулся автобус с детьми

Сегодня вечером (в 19:40) на Ялтинской трассе, в селе Доброе (поворот на Мраморные пещеры) произошло ДТП, в котором пострадало три человека, в том числе двое детей.
Водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество легковому автомобилю «Volkswagen», движущемуся в попутном направлении. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, — рассказали в ГИБДД.
В результате ДТП два пассажира автобус и водитель легкового автомобиля получили травмы. На месте работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку (в том числе и по соблюдению правил перевозок групп детей).
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Фото: Крым 24.
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