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ДТП на Ялтинской трассе: в селе Доброе перевернулся автобус с детьми

ДТП на Ялтинской трассе: в селе Доброе перевернулся автобус с детьми

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:11 24.06.2021

Сегодня вечером (в 19:40) на Ялтинской трассе, в селе Доброе (поворот на Мраморные пещеры) произошло ДТП, в котором пострадало три человека, в том числе двое детей.

ДТП на Ялтинской трассе: в селе Доброе перевернулся автобус с детьми

Водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество легковому автомобилю «Volkswagen», движущемуся в попутном направлении. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, — рассказали в ГИБДД.

ДТП на Ялтинской трассе: в селе Доброе перевернулся автобус с детьми

В результате ДТП два пассажира автобус и водитель легкового автомобиля получили травмы. На месте работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку (в том числе и по соблюдению правил перевозок групп детей).

ДТП на Ялтинской трассе: в селе Доброе перевернулся автобус с детьми

Как сообщает Крым24, дети ехали в автобусе из Качи в Мраморные пещеры. Водитель пропустил нужный поворот и попытался развернуться, но не пропустил попутную легковушку. Водитель получил перелом ребра, детей увезли на другом автобусе.

ДТП на Ялтинской трассе: в селе Доброе перевернулся автобус с детьми

Фото: Крым 24.

ДТП на Ялтинской трассе: в селе Доброе перевернулся автобус с детьми

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