ДТП на Крымском мосту: столкнулись две фуры

Накануне поздно вечером (в 22:50) на Крымском мосту произошло ДТП. В ГИБДД уточнили: на 146-м км трассы «Новороссийск-Керчь» столкнулись два грузовых автомобиля.

Фура с технической содой двигалась по мосту в сторону Тамани и допустила столкновение со стоящей фурой (пустой). От удара накренило прицеп движущейся фуры на отбойник, в результате сода высыпалась на проезжую часть, — сообщают керченские СМИ.

На месте аварии работали все оперативные службы. Водитель фуры (с содой) госпитализирован. Предварительно, известно о переломе шейного отдела позвоночника и ушибах. Сотрудники МЧС транспортировали пострадавшего в карету «Скорой помощи» и смыли ГСМ с проезжей части.

Движение по мосту не было ограничено. Уборкой соды и фуры с проезжей части занимался Центр оперативного управления движением.

Фото и скриншоты: ВК.