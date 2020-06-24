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ДТП на Крымском мосту: столкнулись две фуры
Фото: ВК

ДТП на Крымском мосту: столкнулись две фуры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:49 24.06.2020

Накануне поздно вечером (в 22:50) на Крымском мосту произошло ДТП. В ГИБДД уточнили: на 146-м км трассы «Новороссийск-Керчь» столкнулись два грузовых автомобиля.

ДТП на Крымском мосту: столкнулись две фуры

Фура с технической содой двигалась по мосту в сторону Тамани и допустила столкновение со стоящей фурой (пустой). От удара накренило прицеп движущейся фуры на отбойник, в результате сода высыпалась на проезжую часть, — сообщают керченские СМИ.

ДТП на Крымском мосту: столкнулись две фуры

На месте аварии работали все оперативные службы. Водитель фуры (с содой) госпитализирован. Предварительно, известно о переломе шейного отдела позвоночника и ушибах. Сотрудники МЧС транспортировали пострадавшего в карету «Скорой помощи» и смыли ГСМ с проезжей части.

ДТП на Крымском мосту: столкнулись две фуры

Движение по мосту не было ограничено. Уборкой соды и фуры с проезжей части занимался Центр оперативного управления движением.

Фото и скриншоты: ВК.

ДТП на Крымском мосту: столкнулись две фуры

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