ДТП на Московской трассе в Симферопольском районе – пострадал ребёнок

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь», в котором пострадал двухлетний ребёнок. По информации ГИБДД, авария произошла накануне днем, в 15:13, вблизи села Солнечное в Симферопольском районе.

Водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем «Mazda», двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «SsangYong», под управлением водителя, 1953 года рождения, и совершил столкновение. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Mazda». Ребёнок 2021 года рождения с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.