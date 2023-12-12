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на Московской трассе в Симферопольском районе – пострадал ребёнок

ДТП на Московской трассе в Симферопольском районе – пострадал ребёнок

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:07 12.12.2023

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь», в котором пострадал двухлетний ребёнок. По информации ГИБДД, авария произошла накануне днем, в 15:13, вблизи села Солнечное в Симферопольском районе.

ДТП на Московской трассе в Симферопольском районе – пострадал ребёнок

Водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем «Mazda», двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «SsangYong», под управлением водителя, 1953 года рождения, и совершил столкновение. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Mazda». Ребёнок 2021 года рождения с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

ДТП на Московской трассе в Симферопольском районе – пострадал ребёнок

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Ситуацию также контролирует крымская прокуратура.

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ДТП на Московской трассе в Симферопольском районе – пострадал ребёнок ДТП на Московской трассе в Симферопольском районе – пострадал ребёнок

 

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