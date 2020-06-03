ДТП на мосту в Бахчисарайском районе: трое пострадавших, в том числе ребёнок

Сегодня, примерно, в полдень на автодороге между селами Красный Мак и Танковое, в Бахчисарайском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На въезде на мост через реку Бельбек лоб в лоб столкнулись грузовик «Mercedes» и легковой автомобиль «Chery».

На месте аварии работали все оперативные службы.

Спасателями был проведен комплекс аварийно-спасательных работ, направленных на ликвидацию последствий ДТП, а именно: ограждено место проведения работ дорожными конусами и оградительной лентой, приняты меры противопожарной безопасности путем отключения силовых проводов от аккумуляторных батарей автомобилей, ликвидирован разлив ГСМ, расчищена проезжая часть и проведен мониторинг движения, — рассказали в МЧС.

Трое пострадавших, в том числе ребенок (его спасло детское автокресло!), госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

В группе ВК Автопартнер Крым отписался водитель грузовика:

Я водитель «мерса». С ребенком все в порядке, славу Богу, была пристегнута в детском кресле, мама лежит в реанимации, у меня сломана рука и нога и металлом разорвало лодыжку. Её начало кидать со стороны в сторону и прямо в меня.

Вероятно, причиной аварии стала техническая неисправность (у легковушки пробило колесо?). Последнее слова за экспертами.

Фото: МЧС РК и ВК, Автопартнер Крым.