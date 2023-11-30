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на серпантине «Алушта – Судак»: водитель грузовика не справился с управлением

ДТП на серпантине «Алушта – Судак»: водитель грузовика не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:57 30.11.2023

30 ноября, в 13:10 на автодороге «Алушта – Судак» произошло ДТП, в котором пострадал водитель грузовой машины.

Водитель транспортного средства «Краз», 1968 года рождения, двигаясь со стороны г. Судак в направлении г. Алушта, вблизи с. Морское, на правом закруглении проезжей части, не выбрав безопасную скорость движения, не справившись с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, где совершил наезд на препятствие (опорную стену), с последующим опрокидыванием транспортного средства.  В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Краз» с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

ДТП на серпантине «Алушта – Судак»: водитель грузовика не справился с управлением

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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ДТП на серпантине «Алушта – Судак»: водитель грузовика не справился с управлением

Фото: МВД по РК.

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