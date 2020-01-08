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ДТП на симферопольской объездной: авто – в столб, пассажиры – в больницу
Фото: ВК, Автопартнер Крым

ДТП на симферопольской объездной: авто – в столб, пассажиры – в больницу

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 10:54 08.01.2020

Ночью 7 января (в 2:40) в Симферополе произошло ДТП, в результате которого госпитализированы 2 человека. Водитель не справился с управлением, а пострадали пассажиры.

Водитель автомобиля «Равон», 1987 г.р., двигаясь по автодороге «Восточный обход г. Симферополь» со стороны поселка Давыдовка — в направлении Евпаторийского шоссе, на 10км+500м трассы не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего допустила наезд на препятствие — электроопору. В результате аварии пострадали два пассажира транспортного средства, граждане 1994 и 1979 г.р. С травмами разной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работали все оперативные службы. Как уточнили в МВД по РК, по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ДТП на симферопольской объездной: авто – в столб, пассажиры – в больницу

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