ДТП на трассе Алушта-Судак. Пострадали два человека

ДТП на трассе Алушта-Судак произошло на 70-м километре в районе с. Веселое.

Прибыв к указанному месту, спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Renault» не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, в результате чего столкнулся с деревом. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Они были госпитализированы в Судакскую ЦРБ. Сотрудники МЧС Крыма предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП, а также оказали содействие сотрудникам ГИБДД, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».

Помните, от каждого из Вас зависит безопасное движение на дорогах, жизнь других людей и Ваша собственная!