Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | ДТП на трассе Алушта-Судак. Пострадали два человека

crimeapress_news

реклама в крыму
ДТП на трассе Алушта-Судак. Пострадали два человека
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ДТП на трассе Алушта-Судак. Пострадали два человека

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:16 09.03.2021

ДТП на трассе Алушта-Судак произошло на 70-м километре в районе с. Веселое.

Прибыв к указанному месту, спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Renault» не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, в результате чего столкнулся с деревом. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Они были госпитализированы в Судакскую ЦРБ. Сотрудники МЧС Крыма предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП, а также оказали содействие сотрудникам ГИБДД, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».

Помните, от каждого из Вас зависит безопасное движение на дорогах, жизнь других людей и Ваша собственная!

ДТП на трассе Алушта-Судак. Пострадали два человека

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.