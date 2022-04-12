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ДТП на трассе «Алушта – Ялта»

ДТП на трассе «Алушта – Ялта»: пострадали два подростка-пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:57 12.04.2022

Обнародовано видео наезда на детей.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП на трассе «Алушта – Ялта», в котором пострадали два пешехода-подростка. Ребят сбила прямо на «зебре» куда-то спешащая иномарка.

По предварительным данным, 10 апреля, в 10:45 на автодороге «Алушта – Ялта» водитель автомобиля «Мазда», двигаясь в направлении Алушты, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в МВД по РК.

ДТП на трассе «Алушта – Ялта»

В результате аварии два 15-летних подростка получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение. На месте аварии работал наряд ГИБДД. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники полиции.

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ДТП на трассе «Алушта – Ялта»

Момент наезда на детей — на видео.

Фото и видео: МВД по РК.


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