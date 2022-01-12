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ДТП на трассе «Феодосия – Симферополь». В районе Грушевки столкнулись ВАЗ и УАЗ

ДТП на трассе «Феодосия – Симферополь». В районе Грушевки столкнулись ВАЗ и УАЗ

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:31 12.01.2022

Двое пострадавших.

Накануне днем (в 16:45) на трассе «Феодосия – Симферополь», на выезде из села Грушевка произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошло столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ и УАЗ, в результате которого внедорожник опрокинулся на бок, — рассказали в МЧС РК.

Специалисты Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали первую помощь двум пострадавшим в результате ДТП. Так, пассажиру автомобиля УАЗ была проведена иммобилизация правой верхней конечности и наложен воротник Шанца. После, мужчина был накрыт двумя термоодеялами и транспортирован в автомобиль бригады скорой медицинской помощи.

Спасатели при помощи спинального щита извлекли пассажирку из автомобиля «ВАЗ». После, ей был наложен воротник Шанца и с помощью носилок транспортировали девушку к машине «Скорой помощи», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На месте аварии работали все оперативные службы, были приняты противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП.

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ДТП на трассе «Феодосия – Симферополь». В районе Грушевки столкнулись ВАЗ и УАЗ

Фото: МЧС РК.

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