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ДТП на трассе Ялта-Севастополь: не разъехались пять авто, пострадали два человека

ДТП на трассе Ялта-Севастополь: не разъехались пять авто, пострадали два человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:57 06.01.2021

ДТП на трассе Ялта-Севастополь произошло в районе стелы «Ялта»

Столкнулись пять легковых автомобилей: BMW, ВАЗ-2104, VolksWagen Passat. Daewoo Lanos, Mitsubishi Outlander. Требовалась деблокация водителя автомобиля ВАЗ-2104. Всего в ДТП пострадало 2 человека. Пострадавшие доставлены в Ялтинскую городскую больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

ДТП на трассе Ялта-Севастополь: не разъехались пять авто, пострадали два человека

Главное Управление МЧС России по Республике Крым напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательными во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

ДТП на трассе Ялта-Севастополь: не разъехались пять авто, пострадали два человека

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