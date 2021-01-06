ДТП на трассе Ялта-Севастополь: не разъехались пять авто, пострадали два человека

ДТП на трассе Ялта-Севастополь произошло в районе стелы «Ялта»
Столкнулись пять легковых автомобилей: BMW, ВАЗ-2104, VolksWagen Passat. Daewoo Lanos, Mitsubishi Outlander. Требовалась деблокация водителя автомобиля ВАЗ-2104. Всего в ДТП пострадало 2 человека. Пострадавшие доставлены в Ялтинскую городскую больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
Главное Управление МЧС России по Республике Крым напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательными во время движения.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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