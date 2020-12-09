Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Погиб мотоциклист

crimeapress_news

ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Погиб мотоциклист
Фото: ВК, Автопартнер Крым

ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Погиб мотоциклист

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:06 09.12.2020

Накануне днем (около 17 часов) на трассе «Ялта – Севастополь» произошло ДТП, в котором погиб 69-летний водитель мотоцикла. По информации ГИБДД, авария произошла в районе поворота на Гурзуф.

Водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер-4К», 1951 года рождения, двигаясь по автодороге «граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» при повороте не предоставил преимущество автомобилю «Nissan Almera» под управлением водителя, 1985 года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

Полиция проводит проверку, а в соцсетях обсуждают, какая же нелепая случайность могла привести к такой трагедии.

Я наблюдал этого мужчину много лет подряд, выгонял мот «Иж Юпитер» на трассу, заводил, грел шёл закрывать калитку чуть выше этого места. Сегодня увидел эту картину просто обомлел, царствие небесное мужчине, родным терпения.

Человек в возрасте, на мото всю жизнь, мотоциклу (Иж) лет 40, ездил с мопедными скоростями, исключительно осторожно, — из обсуждения ДТП в группе ВК, Автопартнер Крым.

ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Погиб мотоциклист

Фото: ВК, Автопартнер Крым

ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Погиб мотоциклист

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.