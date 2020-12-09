ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Погиб мотоциклист

Накануне днем (около 17 часов) на трассе «Ялта – Севастополь» произошло ДТП, в котором погиб 69-летний водитель мотоцикла. По информации ГИБДД, авария произошла в районе поворота на Гурзуф.

Водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер-4К», 1951 года рождения, двигаясь по автодороге «граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» при повороте не предоставил преимущество автомобилю «Nissan Almera» под управлением водителя, 1985 года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

Полиция проводит проверку, а в соцсетях обсуждают, какая же нелепая случайность могла привести к такой трагедии.

Я наблюдал этого мужчину много лет подряд, выгонял мот «Иж Юпитер» на трассу, заводил, грел шёл закрывать калитку чуть выше этого места. Сегодня увидел эту картину просто обомлел, царствие небесное мужчине, родным терпения. Человек в возрасте, на мото всю жизнь, мотоциклу (Иж) лет 40, ездил с мопедными скоростями, исключительно осторожно, — из обсуждения ДТП в группе ВК, Автопартнер Крым.