ДТП на трассе «Новороссия»: четверо пострадавших, в том числе ребёнок

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района устанавливают обстоятельства ДТП на трассе «Новороссия» (экс-автодорога «Симферополь – Джанкой»). Авария, в которой пострадали 4 человека, в том числе несовершеннолетний, произошла сегодня днем, в 14:40, вблизи села Полтавка.

Водитель автомобиля «TOYOTA», 1974 года рождения двигаясь со стороны г. Симферополь в сторону г. Джанкой, вблизи с. Полтавка Красногвардейского района, осуществляя обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «CITROEN», под управлением водителя, 2003 года рождения, который завершал маневр поворота налево.

В результате ДТП водитель и пассажир, 2000 года рождения автомобиля «CITROEN», а также два пассажира, 1983 и 2015 года рождения автомобиля «TOYOTA» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.