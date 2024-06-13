 ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: грузовик врезался в столб, опрокинулся и сгорел

Вчера утром, в 6:17 в службу спасения поступила информация о том, что на трассе «Симферополь – Алушта», в районе с. Перевального горит автомобиль.

По прибытии выяснилось, что водитель грузового автомобиля «Volvo», съехав с дорожного полотна, допустил столкновение с электроопорой, в результате чего транспортное средство опрокинулось с последующим возгоранием. Пожарные, проведя боевое развертывание, ликвидировали возгорание на площади 10 кв. метров. Также огнеборцы провели весь необходимый комплекс мер по пожарной безопасности на месте происшествия, в том числе произвели смыв ГСМ с проезжей части, — сообщили в МЧС РК.

Водитель грузовика выжил. В причинах ДТП разбираются правоохранители.

Фото: МЧС РК.