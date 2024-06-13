Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: грузовик врезался в столб, опрокинулся и сгорел
актуально в республике
на трассе «Симферополь – Алушта»: грузовик врезался в столб, опрокинулся и сгорел

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: грузовик врезался в столб, опрокинулся и сгорел

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 11:54 13.06.2024

Вчера утром, в 6:17 в службу спасения поступила информация о том, что на трассе «Симферополь – Алушта», в районе с. Перевального горит автомобиль.

По прибытии выяснилось, что водитель грузового автомобиля «Volvo», съехав с дорожного полотна, допустил столкновение с электроопорой, в результате  чего транспортное средство опрокинулось с последующим возгоранием.  Пожарные, проведя боевое развертывание, ликвидировали возгорание на площади 10 кв. метров. Также огнеборцы провели весь необходимый комплекс мер по пожарной безопасности на месте происшествия, в том числе произвели смыв ГСМ с проезжей части, — сообщили в МЧС РК.

 ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: грузовик врезался в столб, опрокинулся и сгорел

Водитель грузовика выжил. В причинах ДТП разбираются правоохранители.

Узнайте больше:  ДТП в Бахчисарайском районе

 ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: грузовик врезался в столб, опрокинулся и сгорел

Фото: МЧС РК.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.