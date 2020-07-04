ДТП на трассе «Симферополь – Алушта». И снова байкер

На трассе «Симферополь – Алушта» сегодня утром произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Chevrolet» и мотоцикла «Honda CB400». По информации очевидцев, по неизвестным причинам байкер выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с легковушкой.

На месте аварии работали все оперативные службы. Байкер с ушибами и переломами госпитализирован. Предварительная причина происшествия: «не справился с управлением».

Ранее мы сообщали, что в ночной аварии в Ялте погиб водитель мотоцикла. ГИБДД проводит проверку.

Фото и скриншоты: ВК, Автопартнер Крым.