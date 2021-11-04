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ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: пятеро пострадавших
Фото: МВД по РК

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: пятеро пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 04.11.2021

Сегодня днем, в 16:45 на трассе «Симферополь – Алушта» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, в этой аварии пострадали 5 человек, в том числе один ребенок, 2017 г.р.

Автомобиль «Hyundai» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Mercedes С220», а затем с «Volkswagen Polo», который двигался следом за «Hyundai». Пострадали водитель и пассажир «Mercedes», а также водитель, пассажир и ребёнок из автомобиля «Hyundai», — сообщили в ГИБДД.

Уточняется, что ДТП произошло на выезде из Алушты в сторону Симферополя. На месте аварии работали все оперативные службы. Все пострадавшие госпитализированы.

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: пятеро пострадавших

Скриншот: Крыминформ

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: пятеро пострадавших

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