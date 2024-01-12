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на трассе «Симферополь – Алушта» — столкнулись два «Опеля»

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта» — столкнулись два «Опеля»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:28 12.01.2024

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП на трассе «Симферополь – Алушта», в котором пострадал один человек. Лобовое столкновение двух «Опелей» — минивэна и компактвэна произошло сегодня днем близ села Андрусово в 12:35.

Водитель автомобиля «Opel Vivaro», 1978 года рождения, двигаясь в сторону Симферополя, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате, произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Opel Zafira» под управлением водителя. 1979 года рождения, который получил травмы и был госпитализирован, — сообщили в МВД по РК.

Авария стала причиной получасовой «тянучки» на трассе.

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ДТП на трассе «Симферополь – Алушта» - столкнулись два «Опеля»

Фото: Telegram-канал Крым Оперативный.

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