ДТП на трассе «Симферополь – Алушта». Водитель «Лады» не справился с управлением

В МЧС РК рассказали о ликвидации последствий ДТП в Симферопольском районе. Эта авария на трассе «Симферополь – Алушта» произошла утром 23 февраля.
Водитель легкового авто «LADA Granta» не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна с последующим столкновением с электрической опорой, — сообщили в МЧС РК.
В салоне искореженного авто находились 4 человека, из них двое – дети. Мало того, один из несовершеннолетних оказался зажат конструкциями транспортного средства.
Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана РК» при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали ребёнка и передали сотрудникам «Скорой помощи». Также огнеборцы провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, — отметили в чрезвычайном ведомстве.
Причины аварии устанавливаются экспертами.
Фото: МЧС РК.
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С тегами: ДТП в Крыму