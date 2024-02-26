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на трассе «Симферополь – Алушта». Водитель «Лады» не справился с управлением

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта». Водитель «Лады» не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:47 26.02.2024

В МЧС РК рассказали о ликвидации последствий ДТП в Симферопольском районе. Эта авария на трассе «Симферополь – Алушта» произошла утром 23 февраля.

Водитель легкового авто «LADA Granta» не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна с последующим столкновением с электрической опорой, — сообщили в МЧС РК.

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта». Водитель «Лады» не справился с управлением

В салоне искореженного авто находились 4 человека, из них двое – дети. Мало того, один из несовершеннолетних оказался зажат конструкциями транспортного средства.

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана РК» при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали ребёнка и передали сотрудникам «Скорой помощи». Также огнеборцы провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта». Водитель «Лады» не справился с управлением

Причины аварии устанавливаются экспертами.

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ДТП на трассе «Симферополь – Алушта». Водитель «Лады» не справился с управлением

Фото: МЧС РК.

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