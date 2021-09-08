ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой». Его причиной стал сорвавшийся с платформы манипулятора груз

Один человек получил серьезные повреждения в результате ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой». По сути, эта авария – классический «паровозик». Кто-то резко затормозил, кто-то врезался сзади… Но вот причиной резкого торможения стал сорвавшийся с платформы манипулятора груз – строительный вагончик.

Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «BMW X3», движущимся в попутном направлении. «BMW» остановился перед внезапно возникшим препятствием – вагончиком, который отцепился от платформы манипулятора «Volvo». В результате ДТП травмирован пассажир ВАЗа, — сухое сообщение ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла в 11:30. Больше всего не повезло пассажиру отечественного авто, он госпитализирован. Но и водителю не позавидуешь – «не выбрал безопасную дистанцию». Еще и «Бумер» чинить… За что ответит водитель манипулятора, «собравший паровозик»? Полиция проводит проверку.