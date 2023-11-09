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на трассе «Симферополь — Джанкой». Даже странно, что пострадавшие в этой аварии выжили

ДТП на трассе «Симферополь — Джанкой». Даже странно, что пострадавшие в этой аварии выжили

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:19 09.11.2023

В МЧС РК рассказали о страшном ДТП, случившемся накануне вечером (в 19:25) на трассе «Симферополь – Джанкой», недалеко от крымской столицы. В ликвидации последствий этой аварии принимали участие все оперативные службы.

ДТП на трассе «Симферополь - Джанкой». Даже странно, что пострадавшие в этой аварии выжили

Произошло столкновение двух легковых автомобилей «Hyundai» и «Renault Koleos». В результате ДТП 2 человека получили травмы разной степени тяжести. Огнеборцы провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия, а также оказали содействие сотрудникам «Скорой помощи» и ДПС. Причины устанавливаются экспертами, — рассказали в МЧС РК и проиллюстрировали информацию фото, от которых мороз по коже.

ДТП на трассе «Симферополь - Джанкой». Даже странно, что пострадавшие в этой аварии выжили ДТП на трассе «Симферополь - Джанкой». Даже странно, что пострадавшие в этой аварии выжили

 

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