ДТП на трассе «Симферополь — Джанкой». Даже странно, что пострадавшие в этой аварии выжили

В МЧС РК рассказали о страшном ДТП, случившемся накануне вечером (в 19:25) на трассе «Симферополь – Джанкой», недалеко от крымской столицы. В ликвидации последствий этой аварии принимали участие все оперативные службы.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей «Hyundai» и «Renault Koleos». В результате ДТП 2 человека получили травмы разной степени тяжести. Огнеборцы провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия, а также оказали содействие сотрудникам «Скорой помощи» и ДПС. Причины устанавливаются экспертами, — рассказали в МЧС РК и проиллюстрировали информацию фото, от которых мороз по коже.