ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Под колеса авто попал ребенок

Сотрудники Госавтоинспекции Сакского района проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего. ДТП произошло сегодня утром (в 9:00) на трассе «Симферополь – Евпатория», в с. Орехово Сакского района.
Водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем «Renault Duster», двигаясь в направлении г. Саки, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Фото: МВД по РК.
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