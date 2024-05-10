ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Под колеса авто попал ребенок

Сотрудники Госавтоинспекции Сакского района проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего. ДТП произошло сегодня утром (в 9:00) на трассе «Симферополь – Евпатория», в с. Орехово Сакского района.

Водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем «Renault Duster», двигаясь в направлении г. Саки, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Фото: МВД по РК.