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на трассе «Симферополь – Евпатория». Под колеса авто попал ребенок

ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Под колеса авто попал ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:54 10.05.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Сакского района проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего. ДТП произошло сегодня утром (в 9:00) на трассе «Симферополь – Евпатория», в с. Орехово Сакского района.

ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Под колеса авто попал ребенок

Водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем «Renault Duster», двигаясь в направлении г. Саки, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Под колеса авто попал ребенок

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Под колеса авто попал ребенок

Фото: МВД по РК.

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