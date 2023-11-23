ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Водитель BMW не справился с управлением

Двое пострадавших.

Накануне вечером (в 19:22) в МЧС поступил сигнал о ДТП на 27 км автодороги «Симферополь – Евпатория» (недалеко от села Скворцово). К месту происшествия был направлен дежурный состав пожарной части п. Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники ГИБДД и медики «Скорой помощи».

Водитель «BMW Х4» не справился с управлением и совершил опрокидывание. Водитель и пассажир оказались зажаты конструкциями транспортного средства. Огнеборцы при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали их и транспортировали в карету «Скорой помощи». Также сотрудники пожарной охраны провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, — рассказали в МЧС РК.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Мокрая дорога, погодные условия – лишь часть причин, главное – неправильно выбранный скоростной режим.

Фото: МЧС РК.