ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Водитель BMW не справился с управлением

Двое пострадавших.
Накануне вечером (в 19:22) в МЧС поступил сигнал о ДТП на 27 км автодороги «Симферополь – Евпатория» (недалеко от села Скворцово). К месту происшествия был направлен дежурный состав пожарной части п. Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники ГИБДД и медики «Скорой помощи».
Водитель «BMW Х4» не справился с управлением и совершил опрокидывание. Водитель и пассажир оказались зажаты конструкциями транспортного средства. Огнеборцы при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали их и транспортировали в карету «Скорой помощи». Также сотрудники пожарной охраны провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, — рассказали в МЧС РК.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Мокрая дорога, погодные условия – лишь часть причин, главное – неправильно выбранный скоростной режим.
Фото: МЧС РК.
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С тегами: ДТП в Крыму