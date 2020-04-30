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ДТП на трассе "Симферополь - Феодосия". Столб "возник" невовремя...

ДТП на трассе «Симферополь — Феодосия». Столб «возник» невовремя…

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:05 30.04.2020

ДТП а трассе «Симферополь-Феодосия» произошло накануне днём.

Водитель легкового ДЭУ Матиз не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения. Пострадавший на автомобиле скорой помощи транспортирован в больницу. Сотрудниками «КРЫМ-СПАС» были приняты противопожарные меры на месте дорожно-транспортного происшествия, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК призывают автомобилистов к выполнению требований правил дорожного движения. Во время управления транспортными средствами будьте внимательными и осторожными. Соблюдайте скоростной режим движения, будьте внимательны при совершении какого-либо маневра, а также не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

Помните, от каждого из Вас зависит безопасное движение на дорогах, жизнь других людей и Ваша собственная! Если Вы стали свидетелем ДТП или сами попали в аварию, немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112», — подчёркивают в чрезвычайном ведомстве.

ДТП на трассе "Симферополь - Феодосия". Столб "возник" невовремя...

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